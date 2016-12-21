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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

В больницы Екатеринбурга поступили 10 человек с обморожениями

В больницы Екатеринбурга поступили 10 человек с обморожениями

Тридцатиградусные морозы в Екатеринбурге не прошли без последствий – в больницы поступило 10 человек с переохлаждением и обморожениями. И в большинстве случаев врачи опасаются серьезных последствий вплоть до некроза.

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru сегодня в пресс-службе горздрава, за сутки к медикам за помощью обратились 10 пострадавших на морозе, все они мужчины. В шести случаях речь идет об отморожениях, то есть о ситуациях, когда врачи подозревают тяжелые последствия вплоть до локального некроза. Четверых пострадавших госпитализировали, двое отказались от госпитализации. Еще четверо мужчин попали в больницу с переохлаждением, то есть в этом случае последствия могут быть легче, их так же госпитализировали.

Напомним, в Екатеринбурге с обморожениями накануне было госпитализировано 5 человек: двое пострадали серьезно, еще трое получили легкие травмы.

Между тем, синоптики продлили предупреждение об аномальных для Среднего Урала морозах до 23 декабря. Местами по ночам температура воздуха может опуститься до -43 градусов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

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