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Публикации за 21.12.16

Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю грузового автомобиля, который съехал в кювет и провел там около двух суток.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, еще вечером 18 декабря грузовик с белорусскими номерами съехал в кювет на 108 км автодороги Екатеринбург – Тюмень в районе Богдановича. Самостоятельно выбраться из снежной ловушки он не смог, автомобиль был загружен строительными материалами.

Новый День: Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

Проезжавшие мимо наряды ДПС в течение двух суток неоднократно подъезжали к водителю, интересовались – не нужна ли ему помощь. Тот отказывался, объясняя это тем, что автомобиль исправен, в кабине тепло, и провизии хватает. Также он говорил о том, что ждет грузовой эвакуатор, который должен был вызвать собственник автомобиля.

19 декабря очередному экипажу ДПС, который подъехал к месту стоянки грузового автомобиля, водитель сообщил, что эвакуатора не будет, а топлива и продуктов питания у него осталось на одни сутки.

Руководством ГИБДД Богдановичского района было принято решение о проведении спасательной операции. Помогли в этом крупные организации и предприятия, которые выделили спецтехнику для расчистки и буксировки грузового транспортного средства.

Новый День: Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

20 декабря к месту вынужденной стоянки грузовика прибыли два наряда ГИБДД Богдановичского района. Дорожные инспекторы занимались регулировочно-распорядительными действиями на участке дороги, пока проводились мероприятия по буксировке грузового автомобиля из кювета. Только спустя 4 часа автомобиль был возвращен из кювета на обочину дороги. Водитель поблагодарил всех участников своего спасения и выдвинулся в ближайший сервис.

Новый День: Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 21.12.16

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