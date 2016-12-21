Водитель грузовика двое суток прождал эвакуатор в снежном плену (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

Сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю грузового автомобиля, который съехал в кювет и провел там около двух суток.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, еще вечером 18 декабря грузовик с белорусскими номерами съехал в кювет на 108 км автодороги Екатеринбург – Тюмень в районе Богдановича. Самостоятельно выбраться из снежной ловушки он не смог, автомобиль был загружен строительными материалами.

Проезжавшие мимо наряды ДПС в течение двух суток неоднократно подъезжали к водителю, интересовались – не нужна ли ему помощь. Тот отказывался, объясняя это тем, что автомобиль исправен, в кабине тепло, и провизии хватает. Также он говорил о том, что ждет грузовой эвакуатор, который должен был вызвать собственник автомобиля.

19 декабря очередному экипажу ДПС, который подъехал к месту стоянки грузового автомобиля, водитель сообщил, что эвакуатора не будет, а топлива и продуктов питания у него осталось на одни сутки.

Руководством ГИБДД Богдановичского района было принято решение о проведении спасательной операции. Помогли в этом крупные организации и предприятия, которые выделили спецтехнику для расчистки и буксировки грузового транспортного средства.

20 декабря к месту вынужденной стоянки грузовика прибыли два наряда ГИБДД Богдановичского района. Дорожные инспекторы занимались регулировочно-распорядительными действиями на участке дороги, пока проводились мероприятия по буксировке грузового автомобиля из кювета. Только спустя 4 часа автомобиль был возвращен из кювета на обочину дороги. Водитель поблагодарил всех участников своего спасения и выдвинулся в ближайший сервис.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 21.12.16

В больницы Екатеринбурга поступили 10 человек с обморожениями. / Новый год, 8 марта и Первомай – объедаемся и болеем. Интервью с главным гастроэнтерологом Свердловской области Еленой Бессоновой. / Рассмотрение «пьяного» дела Карапетяна в суде отложили на следующий год (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»