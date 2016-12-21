Почти 45 тысяч свердловчан стали «невыездными» из-за долгов в 2016 году

Публикации за 21.12.16

Свердловские приставы в текущем году временно ограничили выезд за пределы России 44 414 должникам. Общая сумма их долга составила порядка 30 миллиардов рублей.

Наибольшее количество «невыездных» составили граждане, не погасившие уголовные штрафы – их 8 533 человека. Также потеряли право вылетать за границу 6846 алиментщиков, 4 154 должника, имеющие суммы взыскания более миллиона рублей, и 854 автомобилиста, проигнорировавшие штрафы Госавтоинспекции, сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления ФССП.

Из свыше 40 тысяч свердловских должников только 3220 человек захотели пересечь границу России и оплатили свои долги на общую сумму 447 миллионов рублей.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации и не испортить себе запланированную поездку, приставы советуют жителям региона пользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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