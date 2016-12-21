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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

Екатеринбуржцы отказываются брать больничные

Екатеринбуржцы отказываются брать больничные

Екатеринбуржцы отказываются брать больничные даже из-за гриппа – половина заболевших продолжит ходить на работу, четверть – будет трудиться удаленно. Готовы поболеть дома, чтобы не заражать коллег, лишь немногие.

По данным опроса екатеринбуржцев, только 17% возьмут отгул и пару дней будут лечиться самостоятельно в домашних условиях и лишь 11% готовы выйти на больничный. Вместе с тем, 39% опрошенных негативно относятся к простывшим коллегам, которые все равно ходят на работу.

«При этом по утверждению более половины респондентов (59%), начальству всё равно, если сотрудники заболевают. Лишь 18% заявили, что начальство запрещает заболевшим сотрудникам не являться на работу и дают отгул на 1-2 дня. Ещё у 15% руководители заставляют приходить на работу даже заболевших сотрудников. И лишь 8% утверждают, что руководители заставляют подчинённых даже во время простуды следовать формальной процедуре и брать больничный», – рассказали авторы исследования из Headhunter.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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