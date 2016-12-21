СКР озвучил первые причины ЧП с «боингом» в Кольцово

Публикации за 21.12.16

Следственный комитет выступил с официальным комментарием относительно сегодняшнего ЧП с «боингом» в Кольцово, озвучив первые причины того, почему лайнер, вылетавший в Таиланд, выкатился за пределы взлетной полосы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, в 01.01 в аэропорту Кольцово Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург – Пхукет, во время разгона прекратил маневр и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров. На борту судна находилось 335 пассажиров, 10 членов экипажа. Никто их них не пострадал», – говорят в ведомстве. – Маневр при этом был завершен благополучно, воздушное судно повреждений не получило». При этом пока в СКР не подтверждают появившуюся ранее информацию о загоревшемся двигателе.

В настоящее время Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится дальнейшее расследование ЧП, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Проверки по факту инцидента с «боингом» проводят также уральская Росавиация и Свердловская транспортная прокуратура. «В частности, будет проверяться исполнение законодательства о безопасности полетов, как Boeing готовили к вылету (сейчас он уже отбуксирован на одну из стоянок). Также будет проверяться соблюдение прав пассажиров в части предоставления услуг при задержке рейса – питания, гостиницы, – рассказали NDNews.ru в прокуратуре, уточнив, что контрольные мероприятия займут не меньше месяца.

Напомним, что работа екатеринбургского аэропорта после ЧП была приостановлена на несколько часов. Из-за инцидента было задержано 20 рейсов – 11 на прилет и 9 на вылет. На более позднее время перенесли отправку пассажиров сломавшегося «боинга», им был предоставлен другой борт. В самом аэропорту сейчас работает общественная приемная транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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