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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

Поветкина проверят на детекторе лжи

Поветкина проверят на детекторе лжи

Боксер Александр Поветкин вместе со всей своей командой должен будет пройти проверку на детекторе лжи после скандала с отменой рейтингового боя за титул чемпиона WBC в Екатеринбурге.

Как ранее сообщал NDNews.ru, бой «русского витязя» с канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в прошлую субботу, однако перед встречей выяснилось, что в крови Поветкина нашли препарат остарин. О том, какое воздействие на организм он оказывает, можно прочесть . В результате Стиверн от боя отказался, и сразу же улетел из Екатеринбурга. Впрочем, организаторы объяснили, что предполагали такой исход и выставили против Поветкина французского бойца Йоанна Дюпуа, который лег в шестом раунде.

Ожидаемо, что многие посетители, купившие билеты (а их цена доходила до 30 тысяч рублей) остались разочарованы мероприятием. Поветкину же грозит пожизненная дисквалификация – об этом сообщили в WADA. Будет ли применена такая санкция, станет ясно по результатам расследования.

Один из организаторов боя, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал телеканалу «Матч-ТВ», что на этой неделе Поветкин и вся его команда пройдет проверку на полиграфе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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