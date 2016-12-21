Поветкина проверят на детекторе лжи

Публикации за 21.12.16

Боксер Александр Поветкин вместе со всей своей командой должен будет пройти проверку на детекторе лжи после скандала с отменой рейтингового боя за титул чемпиона WBC в Екатеринбурге.

Как ранее сообщал NDNews.ru, бой «русского витязя» с канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в прошлую субботу, однако перед встречей выяснилось, что в крови Поветкина нашли препарат остарин. О том, какое воздействие на организм он оказывает, можно прочесть здесь. В результате Стиверн от боя отказался, и сразу же улетел из Екатеринбурга. Впрочем, организаторы объяснили, что предполагали такой исход и выставили против Поветкина французского бойца Йоанна Дюпуа, который лег в шестом раунде.

Ожидаемо, что многие посетители, купившие билеты (а их цена доходила до 30 тысяч рублей) остались разочарованы мероприятием. Поветкину же грозит пожизненная дисквалификация – об этом сообщили в WADA. Будет ли применена такая санкция, станет ясно по результатам расследования.

Один из организаторов боя, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал телеканалу «Матч-ТВ», что на этой неделе Поветкин и вся его команда пройдет проверку на полиграфе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

СКР озвучил первые причины ЧП с «боингом» в Кольцово. / Екатеринбуржцы отказываются брать больничные. / В Екатеринбурге внедорожник протаранил два автобуса (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»