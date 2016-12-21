Девальвация неизбежна: эксперты уверены в крахе рубля

Публикации за 21.12.16

России грозит очередная девальвация рубля, уверены эксперты финансового рынка. На фоне падающей экономики стабилизация рубля явление иррациональное, ослабление рубля, причем резкое, неизбежно, вопрос лишь в сроках нового обвала.

Свой прогноз на развитие валютного рынка и причины падения рубля на своей странице в «Фейсбуке» озвучил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. «С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих – 1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары / евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через n-е время обратно, обратить рубли «назад» в доллары / евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль. Это стандартный механизм подготовки будущего валютного / финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвертый», – пишет аналитик.

Он указывает, что на фоне падающей экономики и сжимающегося бюджета нацвалюта укрепляется за счет спекулятивного спроса на рубли, в первую очередь, нерезидентами, с целью обменять их по выгодному курсу на валюту. И при первых признаках каких-то рисков начнется отток капитала.

«И тогда и рубль, и рынки рушатся, а вместе с ними – и реальная экономика, и дважды хваленая низкая инфляция. Невозможно верить «крепкому рублю», невозможно уверовать в его «стабилизацию», нельзя не видеть, что он опять переоценен и мешает росту, противостоит росту экономики. Каждый финансист-практик верит в будущее ослабление рубля, если только не случится «чуда для Москвы» – закрепления надолго цены на нефть на уровне 55 и выше (и стабилизации курса доллара)», – указывает Яков Миркин и подчеркивает, что и в этом случае расслабляться не стоит, цены на сырье нестабильны, а Россия слишком зависит от них.

С ним вполне согласен директор инвестиционной компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин. «Девальвация неизбежна, это гарантированная вещь. Экономика будет слабеть на фоне сокращения госфондов и повышения ставки ФРС, так что вопрос только в сроках. Может быть, все произойдет не в начале года, может быть, в конце, может даже в 2018-м. Но ситуация предыдущего обвала обязательно произойдет. И тогда валюту будут скупать и по 80, и по 85 рублей», – считает финансовый аналитик.

Добавим, ЦБ РФ на прошлой неделе принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10 %, ссылаясь, в том числе, на стабилизацию рубля и невысокую инфляцию, к концу 2017 года регулятор планирует инфляцию на уровне 4 %. А экономика России, по мнению ЦБ, начинает восстанавливаться. «Экономика переходит к фазе восстановительного роста, что соответствует базовому прогнозу Банка России. По оценкам, в III квартале прекратилось снижение ВВП в квартальном выражении. В октябре-ноябре отмечался рост производства в промышленности. Вместе с тем, сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам. Продолжается развитие импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, сформировались дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. Наблюдается улучшение деловой активности в секторе услуг, связанных с обслуживанием бизнеса. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время», – говорилось в сообщении Банка России.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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