Восемь из 14 свердловских депутатов Госдумы промолчали всю осень / Других интересовали права животных, Крым, зарплаты и паводок

Публикации за 21.12.16

Сегодня Государственная Дума РФ проводит последнее в этом году пленарное заседание. NDNews.ru проанализировал, чем отличились свердловские депутаты в осеннюю сессию, и выяснил: более половины народных избранников на заседаниях не выступали и законопроектов не вносили.

Среди новичков, ни разу не попросивших слова, оказались Андрей Альшевских, памятный по своей активности в областном заксобрании, Сергей Бидонько – заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, профсоюзный лидер Андрей Ветлужских, экс-депутат заксо Максим Иванов и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков (все – «Единая Россия»). Не выразили желания выступить и трое опытных депутатов: Зелимхан Муцоев и Александр Петров (ЕР) и Николай Езерский (КПРФ).

Самыми активными ораторами среди новичков себя показали депутаты от ЛДПР. Игорь Торощин брал слово 8 раз, Данил Шилков – 4. Торощин продолжал развивать темы, которые он активно эксплуатировал во время своей предвыборной кампании. Например, он раскритиковал возросшие траты властей на госзакупки, пожаловался на коррупцию в здравоохранении и заявил, что пострадавшие от паводка в Восточном округе Свердловской области до сих пор не получили компенсаций за утрату имущества. «Приезжали чиновники из администрации и с барским высокомерием общались с людьми, относились наплевательски, не зашли ни в один двор, ни на одну придомовую территорию, просто проехались по улочке, в резиновых сапогах, поставили себе галочку, что они здесь были, и уехали по своим делам», – образно выразился он. Его однопартиец Шилков поднимал тему нецелевого использования бюджетных средств госкорпорациями – в частности, «прокручивание» их в банках.

Ставленник людей труда Алексей Балыбердин выступил в поддержку законопроекта о свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и Севастополя. «Безусловно, фракция «Единая Россия» поддержит данный закон, так как его принятие будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, как уже было сказано, яхтенного туризма, парусного спорта и организации дополнительных рабочих мест. Предлагаю всем его поддержать», – высказался он.

Лев Ковпак дважды выступил как содокладчик по законопроекту об увеличении до 45 % допустимого объёма рекламы в одном номере периодического печатного издания.

Больше всех из старожилов Думы выступали единоросс Павел Крашенинников и эсер Александр Бурков. Если первый в основном выступал с пояснениями по законопроектам, относящимся к ведению его комитета, то Бурков целенаправленно развивал предвыборные лозунги своей партии, требуя от правительства исполнения майских указов (а не перекладывания их на регионы), повышения зарплат и социальных пособий.

В части законодательной работы впереди всех, что неудивительно, оказался Павел Крашенинников – вместе с законопроектами прошлых созывов у него набралось их больше двухсот. Почти 90 за все время – в активе Буркова. Муцоев совместно с другими депутатами поучаствовал в создании 70 законопроектов, Петров – 45. На счету коммуниста Езерского – ноль. Из новичков впереди Данил Шилков – 10 законопроектов, в том числе – об уполномоченном по защите животных. Максим Иванов поучаствовал в работе над двумя законопроектами – об изменениях в закон об Общественной палате и в закон о госзакупках.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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