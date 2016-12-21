NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.12.16

Восемь из 14 свердловских депутатов Госдумы промолчали всю осень / Других интересовали права животных, Крым, зарплаты и паводок

Восемь из 14 свердловских депутатов Госдумы промолчали всю осень Других интересовали права животных, Крым, зарплаты и паводок

Сегодня Государственная Дума РФ проводит последнее в этом году пленарное заседание. NDNews.ru проанализировал, чем отличились свердловские депутаты в осеннюю сессию, и выяснил: более половины народных избранников на заседаниях не выступали и законопроектов не вносили.

Среди новичков, ни разу не попросивших слова, оказались Андрей Альшевских, памятный по своей активности в областном заксобрании, Сергей Бидонько – заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, профсоюзный лидер Андрей Ветлужских, экс-депутат заксо Максим Иванов и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков (все – «Единая Россия»). Не выразили желания выступить и трое опытных депутатов: Зелимхан Муцоев и Александр Петров (ЕР) и Николай Езерский (КПРФ).

Самыми активными ораторами среди новичков себя показали депутаты от ЛДПР. Игорь Торощин брал слово 8 раз, Данил Шилков – 4. Торощин продолжал развивать темы, которые он активно эксплуатировал во время своей предвыборной кампании. Например, он раскритиковал возросшие траты властей на госзакупки, пожаловался на коррупцию в здравоохранении и заявил, что пострадавшие от паводка в Восточном округе Свердловской области до сих пор не получили компенсаций за утрату имущества. «Приезжали чиновники из администрации и с барским высокомерием общались с людьми, относились наплевательски, не зашли ни в один двор, ни на одну придомовую территорию, просто проехались по улочке, в резиновых сапогах, поставили себе галочку, что они здесь были, и уехали по своим делам», – образно выразился он. Его однопартиец Шилков поднимал тему нецелевого использования бюджетных средств госкорпорациями – в частности, «прокручивание» их в банках.

Ставленник людей труда Алексей Балыбердин выступил в поддержку законопроекта о свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и Севастополя. «Безусловно, фракция «Единая Россия» поддержит данный закон, так как его принятие будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, как уже было сказано, яхтенного туризма, парусного спорта и организации дополнительных рабочих мест. Предлагаю всем его поддержать», – высказался он.

Лев Ковпак дважды выступил как содокладчик по законопроекту об увеличении до 45 % допустимого объёма рекламы в одном номере периодического печатного издания.

Больше всех из старожилов Думы выступали единоросс Павел Крашенинников и эсер Александр Бурков. Если первый в основном выступал с пояснениями по законопроектам, относящимся к ведению его комитета, то Бурков целенаправленно развивал предвыборные лозунги своей партии, требуя от правительства исполнения майских указов (а не перекладывания их на регионы), повышения зарплат и социальных пособий.

В части законодательной работы впереди всех, что неудивительно, оказался Павел Крашенинников – вместе с законопроектами прошлых созывов у него набралось их больше двухсот. Почти 90 за все время – в активе Буркова. Муцоев совместно с другими депутатами поучаствовал в создании 70 законопроектов, Петров – 45. На счету коммуниста Езерского – ноль. Из новичков впереди Данил Шилков – 10 законопроектов, в том числе – об уполномоченном по защите животных. Максим Иванов поучаствовал в работе над двумя законопроектами – об изменениях в закон об Общественной палате и в закон о госзакупках.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

Девальвация неизбежна: эксперты уверены в крахе рубля. / В Екатеринбурге умер юный футболист, на лечение которого «Урал» собирал деньги. / Куйвашев и Тунгусов улетели в Москву.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter