Губернатор Куйвашев превысил полномочия при принятии регламента правительства – прокуратура подала иск

Публикации за 21.12.16

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков подписал административный иск о признании незаконным временного регламента правительства региона. Заявление уже вручено представителям администрации губернатора, и сегодня в ближайшие несколько часов будет доставлено в Свердловский областной суд.

Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, в исковом заявлении оспариваются пункты 1, 2 и 4 указа губернатора 713-УГ и пункты 1, 2, 6, 7 и 9 временного регламента правительства, утвержденного 28 ноября. В частности, прокурор Сергей Охлопков указал, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета. Согласно статье 18 областного закона №31 «О правительстве Свердловской области», данные нормативные акты должны быть приняты правовым актом высшего постоянного действующего исполнительного органа власти Свердловской области, а не правовым актом высшего должностного лица региона.

Кроме того, прокурор оспаривает пункт губернаторского указа о поручениях главы региона и его первых заместителях (эти должности занимают Алексей Орлов и Владимир Тунгусов) правительству области. «Губернатор и первые заместители губернатора имеют право давать поручения не по всем вопросам деятельности правительства», – говорится в исковом заявлении.

Также прокурор требует признать незаконными нормы временного регламента правительства, согласно которым кабмин может принимать решение простым большинством (ранее был необходим кворум 2/3 от числа министров) и голосовать за постановления правительства списком и в заочном режиме. Согласно ОЗ-31, созыв заседаний для принятия решений правительства является обязательным.

Добавим, что новый регламент работы правительства был принят в конце ноября в связи с реформой кабинета министров – была ликвидирована должность председателя правительства, и управление взял на себя губернатор Куйвашев, назначив себе восемь заместителей (два первых и шесть обычных). Претензии прокуратуры к документу возникли еще на стадии его утверждения. Представители надзорного ведомства вносили протест, который губернатор Евгений Куйвашев проигнорировал – за что, кстати, получил заочный выговор от уральского полпреда Игоря Холманских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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