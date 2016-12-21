Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге на 78-м году жизни скончалась известная актриса Галина Умпелева, которая работала в Театре драмы. О кончине Галины Николаевны скорбит вся театральная общественность. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

«Свердловский театр драмы с прискорбием извещает о смерти народной артистки РФ Галины Николаевны Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни», – сообщили сегодня в Театре драмы, где служила актриса. По собственному признанию актрисы, в юности о сцене она не мечтала, легко поступила в авиационный институт, но «как говорится, что тебе предназначено – тебя не минует». В труппу Свердловской Драмы, ставшей для нее вторым домом почти на полвека, вошла в 1968 году – и сразу покорила сердца публики.

«Созданные ее талантом образы навсегда останутся в памяти тех, кто любит и ценит Театр: Гелена в «Варшавской мелодии» Зорина, Бланш в «Трамвае «Желание»» Уильямса, Марина Мнишек в «Борисе Годунове» Пушкина, Голда в «Поминальной молитве» Горина – немногим более года назад в ее репертуарный лист вошли Пани Конти в грустной комедии «Соло для часов с боем» Заградника и Фонсия Дорси в драме «Игра в джин» Кобурна… – вспоминают в Театре драмы. – Дарование Галины Николаевны было отмечено многочисленными и, безусловно, заслуженными наградами. Будучи актрисой по высшему призванию, она щедро делилась секретами профессии с молодыми коллегами, многих из которых воспитывала со студенческой скамьи, преподавая актерское мастерство в Екатеринбургском театральном институте». 29 июня Галина Умпелева последний раз вышла к зрителю – произошло на гастролях театра в Новосибирске.

«Хочется верить, что воспоминания о теплом приеме и громких аплодисментах согревали ее и во время тяжелой болезни, справиться с которой великая актриса, неизменно красивая женщина и мудрый человек, к большому горю близких, коллег и почитателей ее уникального таланта, не смогла», – скорбят в театре.

О кончине Галины Николаевны Умпелевой скорбит весь театральный Екатеринбург. Актрису любили и уважали все коллеги.

«Мне позвонили только что. Умерла царица. Боже, какое горе. Галина Николаевна, я рыдаю. Вы сделали мою жизнь», – написал сегодня Николай Коляда.

О времени и месте прощания с Галиной Умпелевой в Театре драмы сообщат дополнительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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