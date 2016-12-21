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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

Екатеринбургский Дом Севастьянова появится на памятной монете к ЧМ-2018 (ФОТО)

Екатеринбургский Дом Севастьянова появится на памятной монете к ЧМ-2018 (ФОТО)

Банк России приступает к выпуску в обращение памятных и инвестиционных монет, посвященных чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, одна из монет будет посвящена Екатеринбургу. На памятной серебряной монете номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава 925) и диаметром 39,0 мм на лицевой стороне будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной – картуш с домом Севастьянова и надписью «Екатеринбург» на фоне орнамента, а также футбольный мир в виде траектории полета стилизованного мяча и футболиста. Также ЦБ выпустит монеты с изображением памятника дракону Зиланту и надписью «Казань», с Кафедральным собором и надписью «Калининград», с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова и надписью «Саранск». Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

Кроме того, будут выпущены инвестиционные золотые монеты номиналом 50 рублей с изображением герба России с одной стороны и эмблемы ЧМ-2018 – с другой.

Новый День: Екатеринбургский Дом Севастьянова появится на памятной монете к ЧМ-2018 (ФОТО)

Новый День: Екатеринбургский Дом Севастьянова появится на памятной монете к ЧМ-2018 (ФОТО)

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