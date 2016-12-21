Роспотребнадзор уточнил, какими документами можно подтвердить иммунитет против кори

Публикации за 21.12.16

Роспотребнадзор по Свердловской области пояснил, какими документами можно подтвердить иммунитет против кори, чтобы попасть на новогодние праздники и другие массовые мероприятия. Кроме справки о пройденной вакцинации будут учитываться результаты лабораторных исследований на иммунитет.

Жители Екатеринбурга весьма негативно восприняли запрет Роспотребнадзора пускать на массовые мероприятия только после предъявления справки о поставленных прививках. Родители были возмущены тем, что им без «бумажки» не дадут побывать на новогодних утренниках у детей. Решение оказалось «провальным» и для коммерсантов – так, у Снегурочек и Дедов Морозов слетела треть программ из-за карантина. Причем взрослые недовольны, в том числе, потому, что многие попросту давно потеряли свои школьные прививочные сертификаты, а те, кому исполнилось больше 30 лет, их в принципе не имели. Те же, кто родился до 70-ых годов, вакцинацию вообще не проходили, но практически все переболели.

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по результатам анализа текущей ситуации с заболеваемостью корью и выполненных объемов подчищающей иммунизации населения против кори, принято решение о корректировке ограничительных мероприятий в части требований к медицинской документации. Так, результаты лабораторных исследований граждан (которые не имеют сведений о проведенных ранее профилактических прививках против кори и документального свидетельства о перенесенном ранее заболевании), подтверждающие наличие иммунитета, могут учитываться при приеме (посещении) воспитанников, учащихся и студентов в образовательные и оздоровительные учреждения, допуске сотрудников в образовательные и оздоровительные учреждения, в лечебно-профилактические организации, персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, и лиц, участвующих в массовых мероприятиях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях», – сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства. То есть попасть на праздник можно будет или с прививочным сертификатом, или со справкой о результатах анализов на иммунитет.

По данным на 20 декабря в области зарегистрировано 86 случаев заражения корью, в 30 случаях речь идет о взрослых. Лабораторно подтверждено 75 случаев. С начала ноября в Екатеринбурге поставили прививки почти 39,5 тысяч человек, из них чуть менее 11 тысяч – это дети. Причем специалисты пересмотрели медотводы, после этого вакцинацию прошли еще 2177 жителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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