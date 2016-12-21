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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

Роспотребнадзор уточнил, какими документами можно подтвердить иммунитет против кори

Роспотребнадзор уточнил, какими документами можно подтвердить иммунитет против кори

Роспотребнадзор по Свердловской области пояснил, какими документами можно подтвердить иммунитет против кори, чтобы попасть на новогодние праздники и другие массовые мероприятия. Кроме справки о пройденной вакцинации будут учитываться результаты лабораторных исследований на иммунитет.

Жители Екатеринбурга весьма негативно восприняли запрет Роспотребнадзора пускать на массовые мероприятия только после предъявления справки о поставленных прививках. Родители были возмущены тем, что им без «бумажки» не дадут побывать на новогодних утренниках у детей. Решение оказалось «провальным» и для коммерсантов – так, у Снегурочек и Дедов Морозов слетела треть программ из-за карантина. Причем взрослые недовольны, в том числе, потому, что многие попросту давно потеряли свои школьные прививочные сертификаты, а те, кому исполнилось больше 30 лет, их в принципе не имели. Те же, кто родился до 70-ых годов, вакцинацию вообще не проходили, но практически все переболели.

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по результатам анализа текущей ситуации с заболеваемостью корью и выполненных объемов подчищающей иммунизации населения против кори, принято решение о корректировке ограничительных мероприятий в части требований к медицинской документации. Так, результаты лабораторных исследований граждан (которые не имеют сведений о проведенных ранее профилактических прививках против кори и документального свидетельства о перенесенном ранее заболевании), подтверждающие наличие иммунитета, могут учитываться при приеме (посещении) воспитанников, учащихся и студентов в образовательные и оздоровительные учреждения, допуске сотрудников в образовательные и оздоровительные учреждения, в лечебно-профилактические организации, персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, и лиц, участвующих в массовых мероприятиях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях», – сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства. То есть попасть на праздник можно будет или с прививочным сертификатом, или со справкой о результатах анализов на иммунитет.

По данным на 20 декабря в области зарегистрировано 86 случаев заражения корью, в 30 случаях речь идет о взрослых. Лабораторно подтверждено 75 случаев. С начала ноября в Екатеринбурге поставили прививки почти 39,5 тысяч человек, из них чуть менее 11 тысяч – это дети. Причем специалисты пересмотрели медотводы, после этого вакцинацию прошли еще 2177 жителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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