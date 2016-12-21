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Публикации за 21.12.16

Boeing все-таки «приземлится» в «Титановой Долине»: авиапроизводитель и ВСМПО-Ависма договорились

Boeing все-таки «приземлится» в «Титановой Долине»: авиапроизводитель и ВСМПО-Ависма договорились

ВСМПО-Ависма и «Боинг» договорились о размещении совместного предприятия в ОЭЗ «Титановая Долина». Открытие нового цеха запланировано на 2018 год.

ВСМПО-Ависма и «Боинг» открывают второй завод Ural Boeing Manufacturing в ОЭЗ, предприятие будет заниматься обработкой титановых штамповок для гражданских самолетов «Боинг». Соответствующее соглашение сегодня в Москве подписали президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, генеральный директор ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин и генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов. «Боинг» становится якорным президентом уральской ОЭЗ.

Новый День: Boeing все-таки ''приземлится'' в ''Титановой Долине'': авиапроизводитель и ВСМПО-Ависма договорились

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина», будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. В частности, в «Титановой долине» планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой механической обработки). По планам, на новом предприятии будут работать 230 человек, общий объем инвестиций – около 5,6 млрд рублей.

Фото УК «Титановая долина»

Москва, Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Верхняя Салда. Другие новости 21.12.16

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