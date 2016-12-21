На Урале квартирант украл у хозяйки в морозы батареи отопления

Публикации за 21.12.16

В Тавде полицейские раскрыли курьезную квартирную кражу – мужчина, вынужденно покинув съемное помещение, прихватил с собой батареи отопления.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, в дежурную часть МО МВД России «Тавдинский» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Красногвардейской похищены три батареи отопления. Сыщики установили, что в жилище гражданки преступник проник без взлома, ущерб составил 6 тысяч рублей.

«Вскоре был задержан подозреваемый, который до момента кражи снимал указанную квартиру. После того, как мужчину попросили съехать, он сделал дубликат ключа. Съехав со съемной квартиры, злоумышленник через некоторое время в нее проник, открыв дверь ключом, и похитил чужое имущество», – отмечают в ведомстве. Задержанным оказался 29-летний местный житель, ранее судимый, освободившийся в 2015 году и официально нигде не работающий. Подозреваемый свой поступок не смог объяснить, но полностью сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением жилища»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Тавда, Андреуш Завятку

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