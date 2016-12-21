Соседи Евгения Куйвашева. Кто стучит по батарее после одиннадцати (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

В 2012-м году составной частью образа губернатора как открытого для общества либерала и нестяжателя стала покупка при помощи ипотеки квартиры в элитной шестнадцатиэтажке на улице Никонова, 4, в Екатеринбурге. Губернатор славится гостеприимством, и за это время у него в гостях бывали тележурналистки, победительницы праймериз «Единой России», пресс-секретари женского пола и многие другие. Дом Куйвашева не «Тихвин», конечно, но на этаже дома всего по три квартиры, и жилье вполне имеет право называться элитным. И контингент там должен быть соответствующим. NDNews.ru выяснил, кто соседствует с нашим губернатором. О застройщиках крупных корпораций, топ-менеджерах Вексельберга, скромном враче-терапевте и одном авторе музыкального альбома «Блатной» читайте в материале нашего агентства.

Квартирой в высотке на Никонова, 4, Евгений Куйвашев обзавелся в самом начале своего губернаторства – 30 июля 2012 года. Для того чтобы приобрести трехкомнатку на четвертом этаже общей площадью 144 «квадрата», губернатору пришлось взять ипотеку в банке «ВТБ 24» сроком на 10 лет и два месяца, и Куйвашев исправно погашает ежемесячные платежи. А пока он этим занимается, мы решили присмотреться к губернаторским соседям, просто чтобы понять, кто является лицом, приближенным к губернатору, – в полном смысле этого слова.

Итак, на четвертом этаже – с видом на реку Исеть живет самый знаменитый сосед губернатора, автор песен и альбомов, о которых никогда не напишет журнал Billboard, Александр Новиков. Некоторые недоброжелатели певца утверждали, что он намеренно переселился поближе к высокопоставленному чиновнику, но сведения из ЕГРП это опровергают и говорят, что, скорее, Куйвашев сам принял решение переселиться поближе к приятелю. По крайней мере, в базах Росреестра Новиков числится собственником квартиры аж с июня 2007 года. Так что дружба между губернатором и Александром Новиковым явно глубже, чем принято считать.

Собственницей третьей квартиры, расположенной на «губернаторской» лестничной клетке, является бизнес-вумен Дарья Гроховская. Она поселилась в доме на Никонова двумя годами раньше главы региона. Бизнесу Екатеринбурга Гроховская известна как бывший гендиректор и учредитель строительной компании ООО «Уралрегионстрой». В качестве своих бизнес-партнеров компания называет такие структуры, как УГМК, СОГАЗ, Сбербанк и «ВТБ 24», заемщиком которого числится Евгений Куйвашев. Интересное совпадение, но именно под руководством Дарьи Гроховской компания вела реконструкцию главного офиса банка «ВТБ 24» в Екатеринбурге на проспекте Ленина именно в тот период, когда Евгений Куйвашев обратился в кредитное учреждение за получением кредита. Дарья Гроховская замужем за топ-менеджером одного из крупнейших предприятий Свердловской области в сфере обработки цветмета – АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (входит в группу Виктора Вексельберга) Сергеем Гроховским.

Он работает генеральным директором «дочки» предприятия ООО «ЕЗ ОЦМ Инжиниринг». Супруги воспитывают двоих детей, и пара вполне имеет право именовать себя образцово-показательными соседями. Интересно, что деверь Дарьи Гроховской Алексей Гроховский – довольно видный в городе рекламщик и известен, в том числе, как один из организаторов «Ночи пожирателей рекламы».

Соседкой губернатора снизу является достаточно именитый врач и, похоже, весьма крупный коммерсант. На третьем этаже живет весьма известная в медицинских кругах персона – заведующая терапевтическим отделением платного стационара Свердловской областной клинической больницы №1 Наталия Хрусталева. Врач-терапевт высшей категории. Элитную трехкомнатку она приобрела еще в 2007 году. Возможно, заведующая отделением еще и достаточно успешная бизнес-вумен. По крайней мере, ее полная тезка вместе с германском компанией Dixion Vertrib Medizinischer Gerate Gmbh является соучредителем компании ООО «Диксион Исеть», специализирующейся на поставках фармацевтических товаров. Примечательно, что компания имеет крупный портфель заказов на общую сумму 111,3 млн рублей. При этом порой в качестве заказчика выступает и СОКБ №1. В беседе с корреспондентом NDNews.ru Хрусталева наотрез отказалась говорить о своих соседях и бизнесе, сославшись на то, что «не обсуждает подобных вопросов с посторонними и, тем более, по телефону».

Из широко известных медийных персон еще одним обитателем девятиэтажки на Никонова числится заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. Он владеет долей в одну вторую четырехкомнатной квартиры, другую половину в собственности имеет его супруга Наталья. Кроме того соседом губернатора по дому числятся и представители рынка СМИ. Например, владелец газеты «Работа для вас» Альберт Лачугин и нынешний директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова, которая живет в доме с детьми и мужем – медиаменеджером Рустемом Губейдуллиным.

Обитатели дома утверждают, что у Губейдуллина и Куйвашева поначалу не получалось наладить взаимоуважительную связь, хотя и до открытых конфликтов не доходило. Однако если это и правда, то возможные конфликты длились недолго. В апреле один из медиаактивов Свердловской области – «Четвертый канал» возглавила именно Расулова, что можно трактовать как проявление вполне себе добрососедских отношений.

Екатеринбург, Максим Бородин

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