Коляски для инвалидов, позволяющие увеличивать скорость, ездить по снегу и взбираться на препятствия, изобретены в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Публикации за 21.12.16

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В Екатеринбурге в студии «Изобретатель» при екатеринбургском политехникуме разрабатывают коляски, позволяющие существенно расширить возможности передвижения инвалидов. Дополнительные детали позволяют взбираться на бордюры, ездить с меньшими усилиями и большей скоростью, передвигаться по песку или снегу. Как рассказал руководитель студии Александр Быков, он сам стал инвалидом в результате контузии, полученной на военной службе, и проблемы инвалидов-колясочников ему знакомы.

Конструкции колясок не позволяют человеку с ограниченными возможностями быть полностью автономным – руки устают крутить огромные колеса, на бордюр не заехать, ровный асфальт есть не везде, и многое другое. С помощью одной из присадок, сконструированной Быковым, человек может передвигаться как на велосипеде – нагрузка вращения колеса смещена на передние педали, присадка легко отсоединяется. «Все, что я сделал, может повторить любой сантехник – я даже сделал подробную видеоинструкцию по монтажу и выложил ее в интернет», – рассказывает изобретатель. Еще одна модернизация – коляска, превращенная во внедорожник, которая поможет преодолевать пространства с рыхлым грунтом и бордюры. Это изобретение, по словам Быкова, они представляли несколько лет назад на Иннопроме. Новация вызвала огромный интерес. «Но ничем вся эта иннопромовская шумиха не кончилась. Обещали заняться проектом и министры, и директора заводов. Ни один не позвонил», – говорит собеседник агентства.

По его словам, про команду «Восхождение», где в группе туристов по маршрутам передвигаются несколько людей с ограниченными возможностями, власти время от времени вспоминают, приглашают на тематические форумы и охотно фотографируются. «Губернатор Куйвашев на последнем форуме даже рассказал, что заручился поддержкой Общественной палаты в содействии по получению гранта для проектов «Восхождения». Но на этом все.

«Ведь по-хорошему, это организационная работа – наладить небольшое производство этих устройств. И люди заняты, и проект, и денег там нужно немного, даже завод любой может. Однако, уже конец 2016 года, а изобретения так и продолжают стоять мертвым грузом в мастерской», – сетует Александр Быков.

Как выглядят коляски и в чем их особенности – смотрите на видео на нашем канале.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

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