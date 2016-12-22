В Первоуральске УК платила чиновнику администрации за покровительство

Публикации за 22.12.16

В Первоуральске управляющая компания заплатит штраф в размере 1 млн рублей за дачу взятки за покровительство.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка показала, что замдиректора ООО УК «Жилищный сервис» Елена Казанко передала начальнику отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ администрации Первоуральска 464 тысячи рублей за общее покровительство деятельности управляющей компании. В мае 2016 года Малхасьян был осужден за мошенничество и получил 2 года колонии. Казанко также получила срок по ч. 3 ст. 159 УК РФ. «Женщина, пребывая в вышеуказанной должности, незаконно направляла квитанции на оплату коммунальных услуг жителям домов, которые фактически находились в обслуживании других управляющих компаний. Суд приговорил Казанко к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей», – отмечают в надзорном ведомстве.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура возбудила против ООО УК «Жилищный сервис» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег»). Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 города Первоуральска управляющая компания оштрафована на 1 млн рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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