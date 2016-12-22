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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Сотрудники Росалкогольрегулирования вместе с представителями силовых структур остановили работу крупного подпольного водочного цеха в Екатеринбурге.

Новый День: В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Росалкогольрегулирования, в ходе проверки складских помещений на улице Фронтовых Бригад было обнаружено свыше 11 тысяч бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тысяч поддельных федеральных специальных марок. Алкогольную продукцию и другие элементы производства изъяли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области и ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу. «Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу сейчас проводится административное расследование», – добавляют в ведомстве.

Новый День: В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Стоит отметить, что подобные контрольные мероприятия в настоящее время проходят по всей России в связи с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска. По последним данным, после употребления концентрата для ванн скончались 63 человека, общее число пострадавших – 109. Местный минздрав заявил, что причиной отравления стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

Новый День: В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Новый День: В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Новый День: В Екатеринбурге остановили работу огромного подпольного водочного цеха (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

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