Екатеринбургские депутаты неполным составом одобрили бюджет-2017 на второе чтение

Публикации за 22.12.16

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга сегодня одобрила проект бюджета города на 2017 год на второе чтение, собравшись «на грани» кворума. Как передает корреспондент NDNews.ru, на заседании сегодня присутствовали всего 6 из 11 депутатов, включенных в состав комиссии.

Сначала парламентарии утвердили плановые расходы на самих себя – в 2017 году на финансирование аппарата городской думы будет выделено 103 миллиона рублей, из них 92 миллиона составят зарплаты сотрудников. Еще 5 миллионов рублей предусмотрено на зарплаты трех депутатов, которые работают в думе на постоянной основе.

Затем комиссия рассмотрела итоговый проект бюджета на ближайшие три года перед утверждением во втором чтении. По словам председателя комиссии Игоря Пехотина, были удовлетворены все замечания счетной палаты и внесены поправки с учетом мнения остальных комиссий городской думы. Параметры бюджета на 2017 год остаются неизменными: доходы – 33,264 миллиарда рублей, расходы – 34,130 миллиардов рублей, дефицит – 867 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года составит 2,831 миллиарда рублей.

В целом, объем заимствований Екатеринбурга в 2017 году планируется в размере 684,6 миллионов рублей – эти деньги будут направлены на погашение дефицита казны. На обслуживание муниципального долга будет потрачено 1,7 миллиона рублей. Причем на выплату процентов по коммерческим кредитам города запланировано 1,683 миллиона рублей.

«По итогам рассмотрения вопросов в комиссиях городской думы изменение цифровых значений и объемов межбюджетных трансфертов в проекте не производилось», – отметила и.о. начальника финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

После доклада депутаты уточнили статьи расходов по отдельным объектам. Так, Дмитрий Сергин попросил отразить в финансовом документе средства на благоустройство парка Зеленая Роща, которые образовались за счет экономии расходов по статье создания фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского. Ранее такое предложение внесла комиссия по городскому хозяйству. Анна Турунцева отметила, что предложение депутатов будет учтено, так как расходы на Зеленую Рощу включены в соответствующую муниципальную программу.

Александр Косинцев поинтересовался, сколько денег город направит на реконструкцию ЦГБ №1, уточнив, что по итогам согласительных комиссий в заксо на эти цели область направит 340 миллионов рублей. Замглавы администрации по вопросам экономики Александр Корюков сообщил, что в муниципальном бюджете таких средств не заложено, и пока Екатеринбург ждет федерального финансирования. «В феврале и марте постановлением правительства России будут распределяться средства федерального бюджета по субъектам на заявленные объекты. Мы заявку сделали», – отметил вице-мэр.

Итоговое утверждение проекта бюджета Екатеринбурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов состоится в следующий вторник, 27 декабря. Депутаты городской думы пригласили на заседание всех вице-мэров, а также главу администрации Александра Якоба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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