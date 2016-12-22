Лжегазовики угрожают жителям Екатеринбурга отключением газа, если их не пустят в квартиры

Публикации за 22.12.16

В Екатеринбурге сотрудники неизвестных организаций, выдавая себя за сотрудников «Екатеринбурггаза», требуют пустить их в квартиру. В противном случае мошенники угрожают населению остановкой газоснабжения. Настоящие газовики готовят очередное обращение в органы прокуратуры.

Мошенники, которые выдают себя за газовиков с целью продать ненужное оборудование, действуют все более изощренными методами – теперь они угрожают горожанам прекращением подачи газа. Так, накануне на подъездах некоторых домов в Екатеринбурге появились объявления о внеплановой проверке газового оборудования. В объявлении использован фирменный логотип АО «Екатеринбурггаз», указаны адреса и телефоны общества.

«Во все квартиры дома должен быть обеспечен доступ сотрудников газового хозяйства. В случае отсутствия доступа хоть в одну из квартир, обеспечение газом всего дома будет прекращено, до полной проверки всего оборудования», – говорится в объявлении.

При этом потребителям угрожают, что в случае отсутствия собственника в квартире или после получения уведомления в течение 3 календарных дней, сотрудники газовой службы в присутствии участкового и двух понятых вправе обеспечить доступ в любое помещение с размещенным газовым оборудованием. Таким бессовестным способом мошенники проникают в квартиры, после чего требуют немедленно прибегнуть к их услугам – заменить газовые оборудование.

АО «Екатеринбурггаз» официально заявляет, что не имеет отношения к деятельности неизвестных фирм, которые выдают себя за сотрудников общества и навязывают гражданам свои услуги по завышенным ценам», – сообщает сегодня пресс-служба предприятия. Но наибольшую обеспокоенность вызывает то, что после вмешательства посторонних лиц в систему газоснабжения домов в Екатеринбурге постоянно происходят утечки газа. Аварийная служба «Екатеринбурггаза» вынуждена расхлебывать последствия «работы» неизвестных лиц и устранять утечки, обеспечивая безопасность жителей уральской столицы.

«В очередной раз призываем потребителей газа проявлять осторожность – не относитесь к вопросам безопасности спустя рукава, уточняйте, кто именно пришел в ваш дом и кому вы доверяете свои газовые приборы. О визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» всегда знают управляющие компании, уточнить данные также можно в районной газовой службе или по телефону 04. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» одеты в специализированную форму, на которой написано «Екатеринбурггаз», при них всегда имеется служебное удостоверение. Проверяйте, что именно написано в предъявляемом удостоверении. По словам жителей, проходимцы также демонстрируют гражданам некие удостоверения, чем вызывают доверие», – обращается «Екатеринбурггаз» к горожанам.

АО «Екатеринбурггаз» также обращается во все управляющие компании и ТСЖ Екатеринбурга с просьбой провести разъяснительную работу с населением.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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