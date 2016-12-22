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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

На север из-за аномальных холодов не могут вылететь несколько рейсов (СКРИН)

На север из-за аномальных холодов не могут вылететь несколько рейсов (СКРИН)

В Екатеринбурге третий день наблюдаются задержки рейсов, которые должны вылететь в северные города. Сегодня уже более пяти часов не могут вылететь самолеты в Ханты-Мансийск, Салехард и Новый Уренгой. На севере сегодня столбики термометров опустились ниже 50°.

Напомним, первые задержки северных рейсов . Как сообщали в пресс-службе аэропорта Кольцово, тогда некоторые самолеты вылетели с задержкой на несколько часов, некоторые – например, рейс в Салехард, – были отменены.

Сегодня задержки «северных» рейсов продолжились. В ХМАО и ЯНАО столбики термометров опустились до -50° – -60° и отправлять самолеты в таких погодных условиях невозможно. На данный момент более чем на пять часов задерживаются рейсы в Ханты-Мансийск, Новый Уренгой и Салехард.

Новый День: На север из-за аномальных холодов не могут вылететь несколько рейсов (СКРИН)

Добавим, что на самом Ямале сегодня наладили авиасообщение. Как сообщают службы аэропорта Салехарда, температура воздуха увеличивает время разогрева бортов, но рейсы совершаются. Вертолеты выпускают по погодным условиям, SRJ-200 авиакомпании меняют на А320. Также отправки ожидают вертолетные рейсы. В Надыме все рейсы, кроме Надым – Салехард, совершаются без задержек по расписанию. В Новом Уренгое задерживается четыре рейса. Вылет по маршруту Новый Уренгой – Красноселькуп ожидается после улучшения погодных условий, на рейсе работает МИ-8. Новый Уренгой – Самара перенесен ввиду того, что пассажиры – вахтовые работники, пока не доставлены в аэропорт. Вылет Новый Уренгой – Новосибирск также перенесен по погодным условиям. В Ноябрьске вылеты происходят в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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