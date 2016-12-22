На север из-за аномальных холодов не могут вылететь несколько рейсов (СКРИН)

Публикации за 22.12.16

В Екатеринбурге третий день наблюдаются задержки рейсов, которые должны вылететь в северные города. Сегодня уже более пяти часов не могут вылететь самолеты в Ханты-Мансийск, Салехард и Новый Уренгой. На севере сегодня столбики термометров опустились ниже 50°.

Напомним, первые задержки северных рейсов начались еще 20 декабря. Как сообщали в пресс-службе аэропорта Кольцово, тогда некоторые самолеты вылетели с задержкой на несколько часов, некоторые – например, рейс в Салехард, – были отменены.

Сегодня задержки «северных» рейсов продолжились. В ХМАО и ЯНАО столбики термометров опустились до -50° – -60° и отправлять самолеты в таких погодных условиях невозможно. На данный момент более чем на пять часов задерживаются рейсы в Ханты-Мансийск, Новый Уренгой и Салехард.

Добавим, что на самом Ямале сегодня наладили авиасообщение. Как сообщают службы аэропорта Салехарда, температура воздуха увеличивает время разогрева бортов, но рейсы совершаются. Вертолеты выпускают по погодным условиям, SRJ-200 авиакомпании меняют на А320. Также отправки ожидают вертолетные рейсы. В Надыме все рейсы, кроме Надым – Салехард, совершаются без задержек по расписанию. В Новом Уренгое задерживается четыре рейса. Вылет по маршруту Новый Уренгой – Красноселькуп ожидается после улучшения погодных условий, на рейсе работает МИ-8. Новый Уренгой – Самара перенесен ввиду того, что пассажиры – вахтовые работники, пока не доставлены в аэропорт. Вылет Новый Уренгой – Новосибирск также перенесен по погодным условиям. В Ноябрьске вылеты происходят в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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