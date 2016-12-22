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Публикации за 22.12.16

Охотник под Нижним Тагилом подстрелил женщину вместо лося (ФОТО)

Охотник под Нижним Тагилом подстрелил женщину вместо лося (ФОТО)

Полицейские в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он пошел охотиться на лося, но вместо этого подстрелил женщину.

ЧП произошло еще 28 ноября в лесу близ поселка Сулем. Пятеро мужчин вышли на охоту на лося и рассредоточились на точках в ожидании зверя. К одному из них, 58-летнему мужчине, на снегоходе подъехали мужчина и женщина, дама находилась в санях. Охотник держал ружье на изготовке и попросил женщину покинуть район, так как здесь идет охота. Женщина начала вставать с саней, охотник решил отвести ружье в сторону, но за курок зацепилась ветка, и раздался выстрел. Женщина получила ранение левого плеча, медики диагностировали открытый многооскольчатый перелом нижней трети плечевой кости с повреждением сосудисто-нервного пучка и повреждение 2-х ребер слева.

Новый День: Охотник под Нижним Тагилом подстрелил женщину вместо лося (ФОТО)

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Нижнему Тагилу, после результатов судмедэкспертизы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Охотник находится под подпиской о невыезде.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.12.16

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