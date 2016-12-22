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Публикации за 22.12.16

В Красноуфимске пожилой мужчина на «Калине» протаранил автомобиль ГИБДД

В Красноуфимске пожилой мужчина на «Калине» протаранил автомобиль ГИБДД

В Красноуфимске пожилой водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая с автозаправки, врезался в патрульный автомобиль ГИБДД, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел на улице Ачитской. «При выезде с автозаправочной станции на главную дорогу местный житель 1955 года рождения на автомашине «Лада Калина» не предоставил преимущество патрульному автомобилю ДПС. В результате столкновения травмы в виде ушиба грудной клетки получили пенсионер и пассажир транспортного средства ОВД, лейтенант 1975 года рождения, работающий в должности инспектора. Его коллегу 1984 года рождения, находившегося за рулем «Лады Приоры», от травм уберегла сработавшая подушка безопасности. В результате аварии обе машины получили механические повреждения. У автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер. Сотрудники полиции, находившиеся в момент в ДТП на службе и в форменном обмундировании, а также гражданский водитель прошли освидетельствование, алкоголь в их крови не обнаружен», – отметил собеседник агентства.

По его данным, в отношении шофера «Лады Калины» составлен административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ – невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. Кроме того, в связи с получением травм участниками ДТП органами внутренних дел открыто административное производство по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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