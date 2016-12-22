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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

Прощание с легендарной актрисой Галиной Умпелевой пройдет в пятницу в Театре драмы

Прощание с легендарной актрисой Галиной Умпелевой пройдет в пятницу в Театре драмы

Завтра, 23 декабря, в Театре драмы пройдет прощание с легендарной российской актрисой Галиной Умпелевой. Желающие могут прийти в театр с 11 до 12 часов, но на самих похоронах будут присутствовать только родственники.

Галина Николаевна Умпелева скончалась 20 декабря после продолжительной болезни. Легендарной российской актрисе было 77 лет. Свою карьеру Умпелева начинала в Кировском ТЮЗе, затем работала в ТЮЗе Свердловска, после чего в Воронежской драме. Но больше всего времени – 48 лет жизни – актриса посвятила Свердловскому театру драмы. За свою жизнь Галина Умпелева сыграла, пожалуй, все главные женские роли. 29 июня этого года Галина Николаевна последний раз вышла к зрителю – произошло на гастролях театра в Новосибирске.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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