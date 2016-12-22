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Публикации за 22.12.16

ФК «Урал» ответил на сообщения о переходе Романа Широкова
Роман Широков

ФК «Урал» ответил на сообщения о переходе Романа Широкова

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пока официально не рассматривает приобретение капитана сборной России по футболу на Евро-2016, трехкратного чемпиона страны Романа Широкова. Об этом NDNews.ru заявили сегодня в пресс-службе команды.

«Сейчас тренерский штаб и селекционеры активно ищут игроков для усиления. Надеемся, что зимой будут новички, которые смогут усилить состав. Но говорить о конкретных фамилиях и, в том числе, есть ли среди них Роман Широков, пока преждевременно. Селекционная работа требует тишины. Поэтому просим набраться терпения и ждать официальной информации», – сообщил нашему агентству пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских.

На этой неделе активно муссируется информация о возобновлении Широковым футбольной карьеры. Федеральные СМИ прочат ему дальнейшее выступление в ФК «Урал», где, как известно, играет еще один ветеран Роман Павлюченко. Более того, журналисты сегодня ссылаются на главного тренера «шмелей» Александра Тарханова, который якобы связался с Широковым и предложил ему приехать на просмотр. Как утверждают СМИ, 35-летний полузащитник может присоединиться к екатеринбургскому клубу уже на январском сборе, который пройдёт на Кипре.

За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей. При этом последним профессиональным клубом футболиста был ЦСКА. После окончания контракта с Широковым не продлили соглашение, и он остался без клуба. Сейчас Широков занимает должность советника министра спорта Московской области, параллельно возглавляя Общероссийский профессиональный союз футболистов и являясь экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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