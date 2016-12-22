«У нас огромное перенаселение, с понедельника нам придется отдавать животных на усыпление» – горожан просят приходить за животными (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 22.12.16

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Питомник для животных при городской спецавтобазе переполнен. Работа этого учреждения устроена таким образом, что отловленных на улицах города собак и кошек сдают в питомник, который находится здесь же. Их лечат, моют, выхаживают.

Есть и так называемые отказники – хозяевам животное стало не нужно, и его отдают в приют. Некоторым везет – их забирают «в семью». Остальные – ждут. В самом плачевном состоянии находятся собаки – в клетках вместо 2-3 сидят по 6-7 животных, и больше места просто нет.

«Единственный плюс нахождения здесь – хотя бы не на 30-градусном морозе, – говорит Анна Вайман, руководитель общественной организации «Зоозащита». – Но по условиям муниципального контракта количество животных не должно превышать 150 голов. На данный момент у нас их 170, и с каждым днем прибывает около 10 собак».

По словам зоозащитников, в приюте огромное перенаселение, нормы содержания животных превышены, и если за выходные собак не разберут, часть из них придется усыпить. Подробности – на нашем видео.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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