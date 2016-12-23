Почти 70 пожарных тушили столярную мастерскую на Эльмаше

Публикации за 23.12.16

Крупный пожар случился сегодня ночью на Эльмаше. В 03:58 загорелась одноэтажное здание архитектурной столярной мастерской на улице Старых Большевиков.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 500 кв. м. В его тушении были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники, 67 человек личного состава.

В 05:34 пожар был локализован, пострадавших нет. В 06:50 открытое горение ликвидировано. На месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Служба информации

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