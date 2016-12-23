В суд поступили материалы на арест барда Новикова

Публикации за 23.12.16

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в суд ходатайство о заключении под домашний арест известного барда Александра Новикова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, рассмотрением материалов следственных органов будет заниматься судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Виталий Андросов. Ходатайство уже поступило в судебную инстанцию и будет изучено в течение сегодняшнего дня, процесс начнется в 14:00. Накануне Новикову было предъявлено обвинение по уголовному делу о недостроенном клубном поселке «Бухта Квинс». Барду вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Напомним, дело касается обмана пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был появиться на берегу Шарташа. 65 человек сделали взносы на общую сумму 150 млн рублей, но так и не дождались строительства домов. Ранее Новиков анонсировал пресс-конференцию на эту тему, но сегодня утром мероприятие было отменено.

Как полагает следствие, ущерб от действий барда составил порядка 36 млн руб.

Добавим, что в 12 часов должно состояться заседание в Верх-Исетском районном суде по избранию меры пресечения бизнес-партнеру Новикова Михаилу Шилиманову – бывшему заместителю министра экономики Свердловской области. Следователь заявила ходатайство о заключении его под стражу, которое поддержали 13 потерпевших по делу о недострое «Бухта Квинс». На данный момент Шилиманов задержан.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

В Кушве в условиях аномальных морозов жильцы нескольких домов пятый день сидят без тепла и воды. / Почти 70 пожарных тушили столярную мастерскую на Эльмаше. / 23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»