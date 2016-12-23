Под Богдановичем задержали водителя с подстреленной косулей в багажнике

Публикации за 23.12.16

В госзаказнике в Богдановичском районе задержаны два подозреваемых в незаконном отстреле косуль.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, в ходе очередного рейда по госзаказнику в районе села Каменноозерное госинспекторы обнаружили следы волочения животного и стреляные гильзы, о чем заявили в дежурную часть полиции.

На 76 километре Сибирского тракта полицейские и сотрудники Государственной инспекции на обочине дороги увидели машину, от которой в сторону леса спешно уходил человек. При осмотре автомобиля ВАЗ 2106 были обнаружены следы крови на кузове, а в багажнике – туша убитого животного. Пытавшийся скрыться в лесу человек был задержан. Кроме того, недалеко от машины была обнаружена еще одна убитая косуля.

Подозреваемые в незаконной добыче двух косуль были доставлены в отдел полиции, однако не признали своей вины. По словам водителя, он просто ехал по дороге, нашел подстреленную косулю и забросил ее в багажник, а на обочине остановился, так как его сморил сон. Второй задержанный объяснил, что просто вышел погулять.

По факту отстрела косуль возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает до полугода ареста. Туши животных направлены на экспертизу.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

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