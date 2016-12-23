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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

Первый официальный матч 2017 года ФК «Урал» проведет 1 марта

Первый официальный матч 2017 года ФК «Урал» проведет 1 марта

Российская футбольная премьер-лига определила даты матчей 18-20 туров чемпионата России и примерные даты матчей 1/4 финала Кубка страны.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый официальный матч 2017 года екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проведет 1 или 2 марта дома в рамках Кубка России. «Шмелям» предстоит встреча «Краснодаром». 5 марта состоится уральское дерби – «Урал» в Екатеринбурге примет пермский «Амкар». Через пять дней, 10 марта, «оранжево-черные» сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», а 18 марта примут дома казанский «Рубин».

Добавим, что сейчас в чемпионате России перерыв. В январе «Урал» проведет сборы на Кипре.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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