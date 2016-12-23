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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

РЭК и транспортники обсудят повышение цен за закрытыми дверями

РЭК и транспортники обсудят повышение цен за закрытыми дверями

В понедельник, 26 декабря, Региональная энергетическая компания Свердловской области рассмотрит вопрос об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским общественным транспортом. Заседание будет закрыто для прессы.

Как сообщила NDNews.ru начальник отдела информационно-аналитической работы и экономического анализа РЭК Эльвира Гусева, журналистов не приглашают не потому, что вопрос засекреченный, а потому, что зал заседаний очень мал и просто не сможет вместить всех желающих. Между тем отметим, что при прежнем руководителе РЭК Николае Подкопае (он возглавлял комиссию с 2001 по 2010 гг.) размеры зала помехой для присутствия прессы не являлись, а меньше он с тех пор не стал.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен просит утвердить предельный тариф . Горожане сетуют, что его аппетиты практически равны столичным: 35 рублей сейчас стоит одна поездка на метро в Санкт-Петербурге (в Москве – 50 рублей). Во всех остальных городах тарифы ниже: Нижний Новгород и Новосибирск – 20, Самара – 23. «А почему сразу не стольник?», «дороже только в Москве, но там хоть реальное метро, а не «аппендикс», – пишут пассажиры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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