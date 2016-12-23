СКР возбудил дело против матери, убившей двух своих детей крысиным ядом

Публикации за 23.12.16

В Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 37-летней женщины, травившей до смерти своих детей крысиным ядом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, еще в декабре 2015 года стало известно о задержании полицией жительницы поселка Малышева Елены Кордюковой. Изначально тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу 8-летнего сына женщины антикоагулянта «варфарин» (компонент «крысиного яда»). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

При этом еще год назад звучали версии, что Кордюкова схожим способом ранее убила еще трех других своих детей. Они поступали в медучреждения с диагнозом «атипичный гемолитико-уремический синдром». Матери Кордюковой тоже нет в живых. Ранее в СКР озвучивали, что для определения точной причины смерти других детей Кордюковой понадобится эксгумация тел. Но в течение долгих месяцев следствие хранило молчание, отмечая лишь, что ведется допрос знакомых и друзей подозреваемой в покушении на убийство сына женщины, исследуют данные медиков, назначены многочисленные экспертизы.

Наконец, сегодня пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщила, что первым отделом по расследованию особо важных дел в отношении 37-летней жительницы Асбестовского ГО возбуждено уголовное дело по п.п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух малолетних»). «По версии следствия, в период с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1 умышленно давала ребенку неустановленный препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, по версии следствия, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечают в ведомстве.

В СКР добавляют, что ранее женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего») – в данном случае речь идет о попытке убить упомянутого 8-летнего ребенка.

«Следователем СКР проведен комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В частности, назначены и уже проведены судебные комплексные комиссионные медицинские экспертизы, по результатам которых и установлена причина смерти детей, также проведена судебная медицинская экспертиза выжившего третьего ребенка в целях установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. Назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной (согласно данным экспертов, женщина признана вменяемой). С учетом тяжести предъявленного обвинения, данных о личности и иных обстоятельств, она по-прежнему содержится под стражей», – указывают в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия, в том числе, выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений в отношении детей их матерью, и по результатам расследования будут приняты необходимые меры профилактического характера в целях исключения такого рода обстоятельств впредь.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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