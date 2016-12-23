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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

За год алиментщики Свердловской области вернули детям 730 миллионов рублей

За год алиментщики Свердловской области вернули детям 730 миллионов рублей

В 2016 году приставы взыскали с 1176 алиментщиков в Свердловской области почти 730 миллионов рублей долга. Средняя выплата составила 621 тысячу. 47 должников приговорены к лишению свободы.

«В этом году судебные приставы УФССП России по Свердловской области взыскали с безответственных родителей 729 961 миллион рублей. Это общая сумма 1176 алиментщиков. Из этого числа должников по алиментам – восемьсот привлечены к уголовной ответственности, а приговорены к лишению свободы – 47 человек. Административному аресту в этом году подвергся 151 человек, к обязательным работам были привлечены 1106 человек, и получили наказание в виде административных штрафов 11 человек»,– подвели итоги года в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

За пределы России в 2016 году практически 7000 неплательщиков алиментов. А с 15 января 2016 года, благодаря новому закону, 3520 алиментщика-автолюбителя были ограничены в специальном праве – праве управления транспортным средством.

«Зачастую эти нерадивые матери и отцы нигде не работают или «перебиваются» случайными заработками, у них нет имущества, а порой они просто скрываются от представителей власти», – охрарактеризовали нерадивых родителей приставы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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