Водитель фургона «Киа» погиб при столкновении с КамАЗом на ЕКАДе (ФОТО)

Публикации за 23.12.16

Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, сегодня в 05:00 на 6 км ЕКАД фургона «Киа» столкнулся с КамАЗом.

Водитель корейской иномарки, 1984 года рождения, стаж вождения 11 лет, ехал со стороны Кольцовского тракта в сторону Тюменского тракта, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель «Киа» погиб на месте. Водитель автомобиля «КамАЗ» 1982 года рождения с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом пальцев обеих кистей рук доставлен в 36 ГКБ.

Следует отметить, что 23 ноября на 11 км ЕКАД произошло столкновение автомобилей «Ауди А6» и «ВАЗ 2110», в результате чего погибли два человека.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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