Молодые уральские газовики прошли через «школу жизни» (ФОТО)

Публикации за 23.12.16

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершилась акция, которая длилась весь год, – «Урок безопасности». Молодые работники предприятия, школьники и дошколята в течение 12 месяцев изучали 12 основных правил безопасности на предприятиях. Через «школу жизни» прошли сотни человек.

Акция «Урок безопасности» была организована в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» инициативе журналистов корпоративной газеты «Трасса» в честь Года охраны труда в «Газпроме». Как пояснили в редакции газеты, «Урок безопасности» – это часть большого информационного спецпроекта.

«В начале 2016 года редакция «Трассы» запустила спецпроект, приуроченный к Году охраны труда. В течение 12 месяцев в издании было опубликовано 12 плакатов, посвященных 12 ключевым правилам безопасности, принятым в ПАО «Газпром». За каждым из героев агитплаката стояли живые люди – заслуженные работники и руководители нашего предприятия, победители конкурсов профессионального мастерства и те, кто был удостоен почетных наград. Все они откликнулись на призыв «Трассы» и приняли участие в масштабной образовательной акции: для пропаганды безопасного труда и соблюдения правил поведения на производстве каждый провел урок безопасности», – пояснили в редакции.

Аудитория этой «школы жизни» объединила сотни молодых работников и специалистов, школьников и дошколят. Уроки безопасности прошли в филиалах, расположенных во всех четырех областях присутствия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

Водитель фургона «Киа» погиб при столкновении с КамАЗом на ЕКАДе (ФОТО). / За год алиментщики Свердловской области вернули детям 730 миллионов рублей. / Рождественские концерты, новогодние ярмарки и паркур-шоу про «Супергероев» (ФОТО, ВИДЕО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»