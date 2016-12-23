Декабрь 2016 года в Свердловской области стал самым холодным за последние 14 лет

Публикации за 23.12.16

Синоптики подвели итоги: аномальные морозы, которые стояли в Свердловской области последнюю неделю, были рекордными – средняя температура была ниже нормы на 10-16 °С. «Подобные холодные декабри повторяются на Урале в среднем 1 раз в 15 лет. Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году», – отмечают синоптики.

Синоптики Уральского гидрометцентра подвели итоги морозного периода, продолжавшегося с 17 по 23 декабря: средняя температура периода составила -25,-31°, на севере Свердловской области до -34°, что на 10-16° ниже нормы. При этом ночью воздух вымораживался до -29,-38°, местами до -40,-44°. В Екатеринбурге самая низкая температура наблюдалась ночью 20, 21 и 23 декабря -31,-33° на окраинах города до-37°.

«Подобные холодные декабри повторяются на Урале в среднем 1 раз в 15 лет. Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году и был еще холоднее: в Екатеринбурге температура опускалась ниже отметки -30° пять раз, а не три, как в текущем месяце», – сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В течение сегодняшнего дня наступит значительное потепление, которое продержится в выходные дни и значительную часть следующей недели. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет перепадать снег. Температура воздуха в ближайшие выходные и в начале новой недели превысит норму на 3-4°, в конце недели понизится до климатических значений: 28-31 декабря ожидается ночью -16,-21°, днем -10,-15°.

«Впрочем, большая часть зимы еще впереди и морозные периоды еще, вероятно, случатся не однажды», – отмечают синоптики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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