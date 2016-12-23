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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

Алиса Прудникова уходит с поста директора уральского филиала ГЦСИ

Алиса Прудникова уходит с поста директора уральского филиала ГЦСИ

Со следующего года Алиса Прудникова уходит с поста директора Уральского филиала Государственного центра современного искусства. Это связано с ее назначением на должность директора по региональному развитию РОСИЗО – структуры, в которую вошли все российские ГЦСИ. Директором центра на Урале станет Анна Пьянкова.

Информацию о кадровых перестановках в уральском филиале ГЦСИ подтвердила заместитель директора по связям с общественностью Ксения Балашова.

«Алиса Прудникова со следующего года действительно не будет директором Уральского филиала ГЦСИ. Это связано с назначением на пост в РОСИЗО. Но Алиса останется комиссаром Уральской биеннале современного искусства, которая пройдет в Екатеринбурге в 2017 году. Пока не могу сказать, когда все назначения будут сделаны официально, это произойдет в следующем году», – отметила Ксения Балашова.

Место Прудниковой в уральском ГЦСИ займет ее заместитель, которая ранее отвечала за развитие многих проектов, – Анна Пьянкова, также искусствовед по образованию.

Напомним, в мае 2016 года все ГЦСИ вошел в состав Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. В конце ноября руководство РОСИЗО сообщило, что Алиса Прудникова назначена и.о. директора по региональному развитию, в ее обязанности будет входить координация работы всех филиалов ГЦСИ по России.

Добавим, накануне авторитетный журнал «Артгид» включил Алису Прудникову в десятку самых влиятельных фигур в сфере искусства в России. В том же списке – основатели музея «Гараж» Роман Абрамович и Дарья Жукова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие авторитетные люди от искусства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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