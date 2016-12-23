В Екатеринбурге бывшие зэки наладили хитрую схему серийных краж из машин

Публикации за 23.12.16

В Екатеринбурге полиция задержала группу молодых людей, занимавшихся кражами из автомобилей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в сети правоохранителей угодили трое местных жителей 1995, 1990 и 1984 годов рождения. Ранее они уже отбывали различные сроки за сбыт и хранение наркотиков. Орудовала группа «барсеточников» больше года. Каждому была предписана своя роль. Один из молодчиков воровал сумки, другой прокалывал колеса иномарок, а третий их партнер числился водителем. Передвигались злоумышленники на автомобиле Mazda.

«Своих жертв они выбирали тщательно – дежурили у крупных банковских учреждений города и выбирали клиентов на дорогих автомобилях. Затем ждали, когда водитель уйдет, и в это время один из участников группы прокалывал колесо иномарки. Затем преследовали поврежденный авто и ждали, когда выйдет хозяин и будет отвлечен перебортовкой колеса. В это время другой злоумышленник хватал сумку из салона транспортного средства, и они скрывались», – сообщили сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

На днях воришек задержали с поличным. В тот момент, когда подозреваемые пытались совершить очередное преступление, сыщики угрозыска замкнули цепочку преступных деяний группы. На улице Черняховского «барсеточники» выслеживали очередную жертву на автомобиле Seat, но при попытке проткнуть колесо все трое были оперативно задержаны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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