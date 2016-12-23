Красноармейскую улицу в районе ТЦ «Антей» перекроют до конца мая

Публикации за 23.12.16

Акционерное общество «Газмонтаж» закроет движение транспорта в центре Екатеринбурга по улице Красноармейской от дома № 8 до улицы Малышева.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии, ограничения, связанные со строительством сети теплоснабжения, продлятся с 17 января по 29 мая 2017 года.

Напомним, данные обо всех перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации

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