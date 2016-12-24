В теплицах – тепло, а садики замерзают – новая точка бедствия в Белоярке (ВИДЕО)

Публикации за 24.12.16

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В поселке Совхозный Белоярского района замерзают жители – в домах температура опустилась до 10 градусов, детский сад в середине недели перестал принимать малышей. Жители недоумевают: котельная работает, а тепло до домов и соцобъектов не доходит. Зато «оазис» – в тепличном хозяйстве, все его объекты примыкают к котельной и внутри теплиц – жара. Сельчане предполагают, что в отопительную систему врезались агрокоммерсанты и забирают все тепло, и в этом году тепличное хозяйство разрослось настолько, что жилой сектор в результате стал замерзать.

Поселковая газовая котельная была выстроена еще в 2000 году и работала до последнего времени эффективно, рассказывает бывшая глава администрации поселка Совхозный Анна Борзикова. Из 4 котлов (3 газовых, 1 запасной – угольный) все эти годы работали 2 – и хватало на обогрев всего поселка, детского сада, больницы и даже клуба. Однако в 2016 году ситуация изменилась: работают 3 котла, но в жилых домах температура в батареях доходит до 10 градусов, в садике – до 13. На этой неделе, когда ударили 30-градусные морозы, детсад, который принимал 120 детей, пришлось закрыть.

Разбираться с причиной охлаждения поселковых труб на этой неделе выезжали депутаты Белоярской думы и администрации Белоярского ГО. Но никто не смог внятно объяснить причины происходящего. Только про детский сад сказали, что окна надо и двери поменять – через них, мол, все тепло уходит. «Вот странно, раньше мы босиком в группах могли ходить, дети в трусиках спали. Помещение то же самое, ничего не поменялось. А сейчас мы в валенках в группах сидим, детей по домам отправляем, – рассказали воспитатели детского учреждения. – Зимы холодней не стали, а тепло как будто куда-то уходит, мы понять не могли, пока не разглядели, что за высоким забором бывшего автохозяйства по соседству с поселковой котельной выросли теплицы», – рассказали местные жители свою версию причин падения температуры в отопительной системе поселка.

«Теплицы расположены на территории бывшего поселкового автохозяйства, прямо рядом с котельной. Запуск котельной проходил как раз при мне, коммуникации ко всему поселку проходят через двор бывшего автохозяйства. Проблема в том, что они все под землей, и если владельцы теплиц для отопления своих объектов врезались в трубу отопления, никто этого проверить не сможет», – говорит бывшая глава администрации поселка Совхозный Анна Борзикова. По ее словам, управляющие компании, ведающие коммуникациями, поменялись – местные позакрывались, вместо них появилась сначала компания «Энергия», потом – «Косулинская». «Директор последней у нас ни разу не была, вряд ли вообще знает, о чем речь, – говорит собеседница агентства. – Мы надеялись, что она приедет на днях – обсудить момент, который возмущает всех местных жителей, – непомерные счета за воду, в них указан объем воды в 3-4 раза больший, чем мы потребляем. А второй вопрос – тепло. Но встречи не состоялось».

NDNews решил посмотреть, о чем речь – на самом деле теплицы могут оставить без тепла 2,5 тысячи жителей и учреждения или нет. Территория тепличного хозяйства обнесена прочным высоким забором. Здесь стоит 8 теплиц. И во всех них – тепло, как в бане, даже с потолка капает. Выращивают в теплицах зеленый лук, самая востребованная зимняя зелень.

Жители надеялись, что визит депутатов и сотрудников администрации Белоярки поможет решить проблему. Свою версию про теплицы им они тоже озвучивали. Но никакого внятного ответа так и не получили. Обитатели Совхозного собираются просить о расследовании прокуратуру.

Совхозный, Свердловская область, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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