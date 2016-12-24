Жители Эльмаша остались без тепла и горячей воды

Публикации за 24.12.16

Жители микрорайона Эльмаш остались без горячей воды и тепла.

Об этом сообщает группа «Инцидент» соцсети «В контакте». Как рассказывают жители Эльмаша, ЧП коснулось улиц Фрезеровщиков, Стачек, Красных командиров.

«Красных командиров, 11 идут работы с 9-00. Уже недели две всё разрыли, в холода работы не велись. Только не понятно, почему плановый ремонт зимой. Причём каждый год, зимой в этом месте плановый ремонт, не один год подряд», – пишет жительница Эльмаша Алена Харина.

С утра остыли батареи и исчезла горячая вода в домах у жителей микрорайона Эльмаш. Сообщения поступают из домов по улицам Фрезеровщиков, Стачек, Красных Командиров.

В свердловских тепловых сетях сообщают, что тепло жителям района вернут сегодня к 22:00. По словам представителей коммунальной компании, идет плановый ремонт на магистрали М-17, в ходе которого стыкуют трубопровод.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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