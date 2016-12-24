В Кировграде обворовали детский сад – искали деньги на алкоголь

Публикации за 24.12.16

В Кировграде обворовали детский сад, чтобы найти деньги на спиртное.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть отдела МВД России «Кировградское» от сотрудницы детского сада, расположенного на улице Пушкина в поселке Карпушиха, поступило сообщение, о том, что около 13.00 часов в рабочее время ею был обнаружено проникновение в один из кабинетов.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал местный участковый уполномоченный. Полицейскому женщина пояснила, что при осмотре ее личных вещей она обнаружила пропажу кошелька с деньгами из сумки, которую она оставила в кабинете на подоконнике.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании, сотрудники детского сада увидели незнакомого им мужчину, одетого в куртку и спортивную шапку, который плохо ориентировался на территории образовательного учреждения, дергал ручки всех подряд дверей, а затем проник в одно из помещений.

В результате участковому уполномоченному удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления, приметы которого совпадали с приметами подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый за имущественные преступления житель Верхнего Тагила 1987 года рождения, который приехал в гости к своим знакомым, недавно переехавшим на постоянное место жительства в поселок Карпушиха. При задержании подозреваемый сознался в совершении кражи и пояснил участковому уполномоченному, что деньги, который он похитил, ему нужны были для покупки спиртного.

В отношении подозреваемого следственным отделением возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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