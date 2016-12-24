Павлова и Паслера – вычеркнули, Балыбердина – приняли / Свердловские единороссы обновили состав политсовета

Публикации за 24.12.16

Свердловские единороссы на состоявшейся сегодня отчетно-выборной конференции избрали новый состав регионального политсовета, которому предстоит работать до декабря 2021 года. Как передает корреспондент NDNews.ru, следуя федеральной тенденции, партийцы сократили численный состав политсовета со 120 до 90 человек.

Основные персоналии остались без изменений – губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, сенатор Аркадий Чернецкий, медный магнат Андрей Козицын, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, министр образования Юрий Биктуганов, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр энергетики Николай Смирнов, депутаты Госдумы, заксо, муниципальных дум. Одним из самых заметных новичков стал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. А вот бывший премьер Денис Паслер и экс-депутат заксо Анатолий Павлов стали жертвами ротации.

Кроме того, единороссы избрали 14 делегатов на XVI Съезд «Единой России. Свердловскую область на съезде будут представлять секретари «первичек» Светлана Бугуева, Ольга Муллина, Ольга Кудряшова, Эльдар Фахрутдинов, Любовь Кручинина, Людмила Опарина, Галина Сырба, Татьяна Яковлева, Анастасия Гуляева, Людмила Вейс, Екатерина Парадеева. Делегатами «по статусу» станут члены центральных руководящих и контрольно-ревизионных органов «Единой России» – члены Генерального Совета Партии Виктор Шептий и Зелимхан Муцоев и член Высшего Совета Партии Сергей Носов.

Также на съезде обсуждались результаты деятельности отделения в уходящем году и обсуждались планы на будущее. В частности, директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Александров акцентировал внимание коллег на работе с молодежью и выстраивании отношений с общественностью. «Наша молодежь искрит талантами и бешеной энергетикой, но не всегда эта энергия направлена в нужное русло», – отметил он. Александров также дал однопартийцам четыре рекомендации: не прекращать проводить прямые встречи с населением, увеличить тираж партийной газеты (сейчас он составляет семь тысяч экземпляров), сделать сайты 39 местным отделениям партии, у которых их нет до сих пор, а также начать активно работать с форумами и соцсетями, доводя до населения точку зрения партии по актуальным вопросам. «Чем ближе самые главные выборы в стране, тем больше будет западного присутствия в интернете», – пояснил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.12.16

В Кировграде обворовали детский сад – искали деньги на алкоголь. / Жители Эльмаша остались без тепла и горячей воды. / Шептий или Сериков: свердловские единоросы выбрали нового секретаря отделения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»