Компания Александра Новикова «Светояр» оказалась крупным должником / Назначена дата рассмотрения по существу иска о ее банкротстве

Публикации за 24.12.16

Компания «Светояр», принадлежащая барду Александру Новикову, оказалась должником – за ней числится неуплаченный долг размером в 12,4 млн.рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, данные об исполнительных производствах свидетельствуют о том, что на данный момент корпорация, соучредителем которой является арестованный накануне Александр Новиков, может не иметь активов или собственности, подлежащей аресту. Так из шести исполнительных производств, возбужденных в отношении «Светояра», четыре возвращены взыскателю, в связи с отсутствием имущества, подлежащего взысканию.

Отметим, что об этом стало известно в ходе процесса о банкротстве компании, инициированного ООО «Управляющая компания «Уктус»», которой владеет супруга бизнесмена Ивана Обухова, Ольга. На данный момент по ходатайству представителей ООО «Светояр» в процессе объявлен перерыв – следующее заседание состоится 12 января 2017 года.

ООО «Светояр», его деятельность и руководители стали известны широкой общественности в связи с уголовным делом, рассмотрение которого проходило в Сысертском суде в конце 2015 – начале 2016 года. Оно было возбуждено по части 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и касается оно попытки крупного хищения земель, предпринятой группой лиц в 2015 году. Речь идет о 400 гектарах в Сысертском районе, принадлежавших ООО «Светояр». Соучредителем этой фирмы является бард Александр Новиков.

Обвиняемыми по делу проходили три человека – Иван Обухов, второй топ-менеджер овощебазы №4 Виктор Новиков и 44-летняя гендиректор и соучредитель ООО «Светояр» Лариса Ассонова, которая, по версии следствия, действовала в интересах Ивана Обухова. В СКР отмечают, что обвиняемые в 2015 году предприняли попытку незаконной покупки права собственности на земли в Сысертском районе, которые ввиду своего федерального значения находятся в управлении Росимущества. Там, по некоторым данным, фигуранты дела намеревались создать Уральский индустриальный парк. Этот проект лоббировали шансонье Новиков и еще один его бизнес-партнер – бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов. Ранее Новиков заявил, что Ассонова действовала в интересах Ивана Обухова – именно ему примерно за 10 процентов от рыночной стоимости подозреваемая пыталась продать участки в Сысерти. Позже стало известно, что земли пытались реализовать компании ООО «УК Уктус», учредителем которой является Обухов, директором – Ольга Обухова.

Новиков и Шилиманов посчитали, что сделка была совершена незаконно, без их ведома. Они остановили оформление документов и инициировали расследование. Также были поданы документы в арбитраж к ООО «Светояр» и ООО «УК Уктус» о признании сделки по продаже спорной земли в Сысертском районе недействительной. Именно ООО «УК Уктус» и продавалась земля «Светояра». Иван Обухов в связи с делом о сысертских землях был арестован, в настоящее время он находится в СИЗО. Процесс уже стартовал в Сысерти, но остановился на стадии предварительных слушаний. Представителями Александра Новикова была подана жалоба на территориальную подсудность в Свердловский областной суд. Представители потерпевшего считают, что дело должно рассматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга – по местонахождению компании «Светояр». Апелляцию представителей Новикова Свердловский областной суд должен рассмотреть 9 января.

Компания Ивана Обухова тем временем тоже не сидит сложа руки – теперь она в суде пытается обанкротить предприятие Александра Новикова. Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» предоставила свою кандидатуру на пост арбитражного управляющего. Любопытно, что сумма, которую, как считает заявитель, ООО «Светояр» должно «Управляющей компании «Уктус»», составляет 12 миллионов рублей и практически совпадает с текущей суммой задолженности новиковского бизнеса.

Добавим, что накануне сам Александр Новиков был помещен под домашний арест по делу о мошенничестве, в ходе которого пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» оказались без квартир.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 24.12.16

У Шарташского рынка автобус сбил лошадь. / Павлова и Паслера – вычеркнули, Балыбердина – приняли. Свердловские единороссы обновили состав политсовета (ФОТО). / В Кировграде обворовали детский сад – искали деньги на алкоголь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»