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Екатеринбург

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Публикации за 25.12.16

На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)

На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)

В Екатеринбурге в микрорайоне Синие Камни вспыхнуло здание, в котором расположены магазины «Кировский» и Fix Рrice.

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание было зафиксировано на втором этаже здания, находящегося на улице Хрустальной. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы два человека. На месте работают 19 единиц техники и 50 человек личного состава. Пострадавших нет. Пожар локализован.

Новый День: На Синих Камнях горит магазин Fix Рrice (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 24.12.16

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