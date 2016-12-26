Утром на ВИЗе загорелся жилой дом: эвакуированы 22 человека (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

Сегодня утром в Екатеринбурге на ВИЗе загорелись две квартиры в жилом доме. Из многоэтажки вывели 22 человека, в том числе ребенка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 8 часов утра поступило сообщение о пожаре в доме на Ключевской. Горели две квартиры на 4-м этаже 9-этажки. Пожарные по лестничным маршам вывели 22 человека, в том числе одного ребенка. В огне никто не пострадал.

С огнем боролись 31 пожарный и 9 единиц техники. К 08:35 огонь локализовали, открытое горение уже ликвидировано. Сейчас ведется разборка и проливка сгоревших конструкций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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