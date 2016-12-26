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Публикации за 26.12.16

Последствия коммунального ЧП в Елани устранены, но жилфонд крайне изношен

Последствия коммунального ЧП в Елани устранены, но жилфонд крайне изношен

Последствия коммунальной аварии в жилом доме в Елани устранена, работы по восстановлению подачи холодного и горячего водоснабжения завершены.

Как сообщили NDNews.ru в ООО «ГУЖФ», причиной аварийной ситуации стало наличие на первом этаже дома № 34 незаселенной квартиры. В ходе обследования помещения установлено, что неизвестные демонтировали и унесли отопительные приборы. Организована закупка необходимых материалов. В управляющей компании подчеркивают, что большинство домов находятся в крайне изношенном состоянии в результате длительной эксплуатации (более 25 лет) и нуждаются в проведении работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. Это отражено в актах сезонного осмотра жилфонда сотрудниками управляющей организации. Информация о необходимости проведения капремонта домов направлена региональному оператору капремонта в данном субъекте РФ.

Напомним, в пятницу жители одного из жилых домов в Елани .

Елань, Евгения Вирачева

Елань. Другие новости 26.12.16

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