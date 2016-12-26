В Кольцово задерживаются рейсы из Москвы и Западной Сибири

Публикации за 26.12.16

Аэропорты по всей России сегодня с опозданием встречают рейсы из Шереметьево и Домодедово. В Кольцово задерживается несколько рейсов, один рейс из Москвы отменен. Кроме того, по-прежнему нерегулярно идут перелеты из Западной Сибири, в соседнем регионе нелетная погода.

Около трех десятков рейсов с утра задерживаются в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово – это рейсы до Тюмени, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Нижневартовска и многих других городов, в том числе Екатеринбурга. Согласно онлайн-табло Кольцово, в столицу Среднего Урала с задержкой прилетят два московских рейса, еще один рейс из Шереметьево, назначенный на 22:05, отменен.

Кроме того, рейс из Сургута прилетит с опозданием – причиной задержки стали метеоусловия. Самолет из Урая опоздает из-за позднего прибытия. Еще один борт – из Оренбурга – также опоздает из-за метеоусловий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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