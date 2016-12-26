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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Новогодняя ночь в Екатеринбурге будет теплой и снежной

Новогодняя ночь в Екатеринбурге будет теплой и снежной

В предновогодние дни в Свердловской области установится комфортная зимняя погода. По данным Свердловского гидрометцентра, воздушные массы с европейской части России уберегут регион от значительных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни будет в пределах климатических значений: ночью -16...-21 градусов, днем от -10 до -15. К выходным метеорологи обещают небольшие осадки.

В Екатеринбурге 31 декабря также будет по-зимнему теплым. Днем столбик термометра опустится до отметки -7 градусов, в новогоднюю ночь похолодает до -13. В первый день 2017 года ожидается пасмурная погода со снегопадом, температура воздуха составит от -7 до -12.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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