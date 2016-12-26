Екатеринбуржцы несут цветы к штабу военного округа и Дому журналистов (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

Жители Екатеринбурга выражают свою скорбь по погибшим пассажирам самолета Ту-154, который разбился вчера над Черным морем.

Как передает корреспондент NDNews.ru, люди несут цветы и свечи к штабу Центрального военного округа и Дому журналистов.

Напомним, в России сегодня объявлен общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы Ту-154. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился отменить все официальные развлекательные и праздничные мероприятия в регионе. Единственным исключением станут новогодние елки для маленьких детей, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, потерпел крушение ранним утром 25 декабря над Черным морем. На борту находилось 92 человека – военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Выживших нет. Поисковые работы на месте крушения самолета идут в круглосуточном режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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